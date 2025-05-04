رود يتوج في مدريد بلقبه الأول في بطولات أساتذة التنس

فاز النرويجي كاسبر رود بلقبه الأول في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة بتغلبه 7-5 و3-6 و6-4 على جاك دريبر في نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس اليوم الأحد.

وفي النهائي رقم 18 الذي يخوضه على الملاعب الرملية، تخطى اللاعب البالغ عمره 26 عاما إصابة في الضلع تعرض لها في قبل النهائي وتفوق على دريبر ليكلل مشواره في البطولة حيث تغلب على تيلور فريتز ودانييل ميدفيديف وفرانسيسكو سيروندولو.

وقال رود في مقابلة على جانب الملعب “كنت أحلم بهذا منذ نعومة أظافري. كنت أعرف أن جاك يلعب بصورة رائعة، لذا كان علي تقديم أفضل مستوياتي”.

وانتفض رود بعد تأخره 5-3 في المجموعة الأولى وكسر إرسال منافسه مرتين ليحسمها 7-5.

ورفض اللاعب البريطاني الاستسلام في المجموعة الثانية وكسر إرسال رود مرتين ليدفع بالمباراة إلى مجموعة فاصلة.

ورغم أن دريبر كان أفضل حالا في بداية المجموعة الأخيرة، فإن رود كسر إرسال منافسه ليتقدم 3-2 ومضى في طريقه لحسم اللقب.