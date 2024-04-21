"رود" يفوز ببطولة برشلونة المفتوحة للتنس على حساب "تيتيباس"

تغلب النرويجي كاسبر رود 7-5 و6-3 على ستيفانوس تيتيباس في نهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس، اليوم الأحد 24 نيسان/أبريل 2024، ليثأر لخسارته أمام اللاعب اليوناني في مباراة لقب مونت كارلو قبل أسبوع.

وبهذا يحقق المصنف الثالث في البطولة لقبه العاشر على الملاعب الرملية ضمن بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين.

وقال رود، بعدما حقق أكبر ألقابه في مسيرته بعدما جاءت كل نجاحاته السابقة في البطولات فئة 250 نقطة، “بصراحة، كان الأمر يستحق الانتظار”.

وبعدما أخفق في سبع محاولات للفوز بلقب في فئة ما فوق بطولات 250 نقطة، نجح اللاعب البالغ عمره 25 عاما أخيرا في تجاوز تلك العقبة.

وقال “كانت الكثير من النهائيات التي خسرتها صعبة، محبطة بعض الشيء بالطبع.

“لكن في أي وقت تصل للنهائي، يكون أسبوعا جيدا لذا لا يمكن أن تقسو على نفسك لكن الانتظار هذه المرة دام طويلا”.

وتكبد تيتيباس أول خسارة بعد عشرة انتصارات متتالية.

وقال رود “في نهائي مونت كارلو كنت دائما في وضع دفاعي، بعيدا جدا عن الخط الخلفي وكان أمامه متسع من الوقت للسيطرة على المباراة.

“لقد كانت بداية صعبة (هنا)، خسرت شوط إرسالي على الفور. لذا لم تكن البداية المثالية، لكنني تمكن من التأقلم وكسرت إرساله”.