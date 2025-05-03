روكتس يفرض مباراة سابعة على وريورز في دوري كرة السلة الأمريكي

لاعب فريق غولدن ستيت واريورز ستيفن كاري (30) يقود الكرة نحو السلة أمام لاعب وسط هيوستن روكتس ألبرين شينغون (28) في الربع الثالث من المباراة السادسة من الدور الأول لتصفيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 2025. رويترز

أحرز فريد فان فليت 29 نقطة وحقق ألبرين شينغون ثنائية مزدوجة ليساعدا هيوستن روكتس في تحقيق فوز مذهل 115-107 على مضيفه غولدن ستيت وريورز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية، ليفرض مباراة سابعة حاسمة في الدور الأول من الأدوار الإقصائية بالقسم الغربي.

وسيطر هيوستن، الذي فرض على وريورز خوض مباراة سادسة بعد فوزه على أرضه 131-116 يوم الأربعاء الماضي، على مجريات الربع الرابع هذه المرة، وسيستضيف المباراة السابعة يوم الاثنين.

وحافظ هيوستن على آماله في الفوز بفضل دفاعه الذي تحسن بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وقاد فان فليت هجوم الفريق وأحرز أربع نقاط افتتح بها الربع الرابع ليتقدم روكتس 90-84.

وبعد أن أحرز وريورز 50 بالمئة من رمياته وسجل سبع رميات ثلاثية في الربع الثالث الذي أحرز فيه 36 نقطة، أهدر 13 رمية متتالية في الربع الرابع، ليحرز روكتس 12 نقطة متتالية ويجعل النتيجة 106-89.

وأحرز شينغون 21 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه، بينما أحرز فان فليت ست رميات ثلاثية من تسع محاولات ونجح بنسبة 100 بالمئة في الرميات الحرة.

وكان ستيفن كاري أكثر لاعب إحرازا للنقاط من وريورز، بعد أن سجل 29 نقطة، ونجح في ست رميات ثلاثية من أصل 16 محاولة. بينما أضاف جيمي باتلر 27 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وقدم لزملائه ثماني تمريرات حاسمة.