روما المتواضع يخسر 2-صفر في بولونيا

خسر روما 2-صفر من مضيفه بولونيا بفضل هدفين من نيكولا مورو وهدف عكسي من راسموس كريستنسن ليتقدم أصحاب الأرض للمركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وعانى روما، الذي افتقد عدة لاعبين بارزين مثل روميلو لوكاكو وباولو ديبالا للإصابات والإيقاف، لمجاراة شراسة بولونيا وفشل في الاستحواذ على الكرة ولم يتمكن مطلقا من الهيمنة على المباراة.

وقال جوزيه مورينيو مدرب روما لمنصة دازون “بدون باولو، لا توجد جودة في التشكيلة. وبدون روميلو لا توجد قوة بدنية. بدون أي منهما كنت أعلم أن (المباراة) ستكون صعبة علينا”.

وأضاف المدرب البرتغالي أنه يود الاستمرار مع النادي بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وتابع مورينيو “سأخبرك بشيء ما لم أعلن عنه من قبل لأنني لم أكن أرغب في قوله. أريد الاستمرار مع روما وأريد البقاء هنا”.

ورفع الانتصار رصيد بولونيا إلى 28 نقطة من 16 مباراة متقدما بنقطة واحدة على نابولي وفيورنتينا بينما تراجع روما للمركز السابع برصيد 25 نقطة.

وسجل بولونيا هدفه الأول قبل ثماني دقائق من الاستراحة عندما أطلق مورو تسديدة مباشرة بعد تمريرة من دان ندوي.

وعزز صاحب الأرض النتيجة بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما أرسل لويس فيرجسون تمريرة عرضية فشل ندوي في استغلالها لتصطدم بلاعب روما كريستنسن وتبدل اتجاهها وتسكن مرماه بالخطأ.

وأضاف مورينيو “أستطيع أن أقول بوضوح أن اللاعبين أرادوا تقديم أداء أفضل لكن كان لدينا مشاكل خططية- حين سجلوا الهدف الأول كانت المباراة متوازنة للغاية- وواجهنا صعوبات كبيرة على الصعيد البدني.

“يملك بولونيا لاعبين يتمتعون بالقوة والطاقة والقدرة على الحركة… بينما نحن لا نملك هذه الصفات”.

وسيستضيف روما منافسه نابولي في الدوري يوم السبت المقبل بينما ستكون مباراة بولونيا المقبلة أمام إنتر ميلان في دور الستة عشر لكأس إيطاليا يوم الأربعاء المقبل.