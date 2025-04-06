روما يتعادل مع يوفنتوس 1-1 في الدوري الإيطالي

تعادل روما ويوفنتوس 1-1 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد حيث عادل إلدور شومورودوف لاعب روما هدف التقدم الذي سجله مانويل لوكاتيلي قائد يوفنتوس في الشوط الأول.

افتتح لوكاتيلي التسجيل للضيوف قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وأدرك البديل شومورودوف التعادل لروما بعد الاستراحة من كرة مرتدة، حيث سدد الكرة في العارضة من مدى قريب.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 56 نقطة بعد 31 مباراة، متساويا مع بولونيا، صاحب المركز الرابع، الذي يملك مباراة مؤجلة. أما روما، فيحتل المركز السابع برصيد 53 نقطة.