روميرو مدافع توتنهام يغيب شهرا بعد إصابة في عضلات الفخذ الخلفية

قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير الأربعاء إن مدافعه كريستيان روميرو سيغيب عن الملاعب لمدة شهر على الأقل بعد خروجه بين الشوطين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 2-1 على ضيفه إيفرتون مطلع الأسبوع.

وتعني إصابة الأرجنتيني روميرو أن توتنهام سيفتقد أفضل لاعبي قلب الدفاع في ظل غياب الهولندي ميكي فان دي فين عن الملاعب منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني ومن غير المتوقع أن يعود حتى الشهر المقبل.

وقال بوستيكوجلو عن غياب روميرو قبل مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الخميس 28\12\2023 “حالته ليست جيدة. خضع لفحوصات وسيغيب لمدة أربعة أو خمسة أسابيع”.

كما يعاني جيمس ماديسون وإيفان بريشيتش ورايان سيسينيون ومانور سولومون ورودريجو بنتانكور وآشلي فيليبس من إصابات طويلة المدى في تشكيلة توتنهام.