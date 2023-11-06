رونالدو خارج قائمة النصر أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا

يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة نادي النصر السعودي أمام مضيفه الدحيل القطري، التي ستجمعهما غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ووصلت بعثة نادي النصر اليوم الاثنين إلى العاصمة الدوحة، استعدادا للمباراة المقررة يوم غد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقرر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، إراحة نجمه كريستيانو رونالدو وزميله الإسباني إيميريك لابورت، في الاستحقاق القاري، بعد أن تألق الثنائي في المباراة الماضية “للعالمي” أمام ضيفه الخليج، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري “روشن” السعودي لكرة القدم للمحترفين.