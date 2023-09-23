رونالدو يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبله مع النصر

مع الأداء المبهر الذي يقدمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة ناديه النصر السعودي، كشف إعلامي رياضي سعودي عن قرار حاسم اتخذ كريستيانو رونالدو، بشأن مستقبله، بعد مرور 9 أشهر على انضمامه إلى نادي النصر.‏

وكتب الإعلامي الرياضي، عبد العزيز العصيمي، وهو عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، على موقع “إكس” (“تويتر” سابقا): “خاص: هداف العالم وهداف العرب وهداف روشن والأسطورة الأول بتاريخ العالم أخبر “النصر” رغبته بأن تكون نهاية مشواره الكروي بنادي “النصر” فقط”، وفقا لموقع “جول”.

وتابع العصيمي في تغريدته، التي نشرت أمس الجمعة: “الأسطورة لن يلبس شعار آخر بعد شعار النصر”.

ونقل الإعلامي السعودي الخبر عن مصادر لم يسمها.

خاص |

هداف العالم وهداف العرب وهداف روشن والاسطورة الأول بتاريخ العالم أخبر النصر رغبته بأن تكون نهاية مشواره الكروي بنادي النصر فقط.

الاسطورة لن يلبس شعار

أخر بعد شعار النصر#كريستيانو_رونالدو pic.twitter.com/sHdhD133tO — عبدالعزيز العصيمي (@a_altamimi11) September 22, 2023

وأمس الجمعة، أدى نجم فريق “النصر” السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقصة “العرضة” السعودية الشعبية، احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ93.

أظهر مقطع فيديو نشره نادي النصر عبر حسابه على موقع “إكس”، يوم أمس الجمعة، رونالدو وماني وعددا من اللاعبين الآخرين وهم يرتدون الزي التقليدي السعودي ويرقصون “العرضة”.

ويمتلك نادي النصر السعودي كوكبة من النجوم الأجانب، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس، والعاجي سيكو فوفانا.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي “النصر” السعودي، في يناير/ كانون الثاني 2023، بعد مغادرته فريق “مانشيتر سيتي”، وجعلت صفقة تعاقد اللاعب البالغ من العمر 38 عاما مع النادي السعودي، رونالدو أعلى لاعب كرة قدم أجرا في التاريخ، براتب 200 مليون يورو سنويا، حتى نهاية عقده في عام 2025.