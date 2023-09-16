رونالدو يقرر مقاضاة "يوفنتوس"

أفادت قناة “bein” سبوت، بأن “كريستيانو رونالدو قرر مقاضاة يوفنتوس للحصول على مستحقات بقيمة 19.9 مليون يورو لم تدفع له بعد”.

رونالدو وليوناردو بونوتشي يقاضيان يوفنتوس بسبب المستحقات المالية

وكان ليوناردو بونوتشي قد قرر خلال الأيام الماضية، اتخاذ إجراءات قانونية ضد ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، بعد رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما جرى استبعاده من حسابات الجهاز الفني لليوفي بقيادة ماسيمليانو أليجري للموسم الجاري، كما لم يخض الفترة التحضيرية مع بقية زملائه بسبب استبعاده.

رونالدو يخوض مواجهة اليوم أمام الرائد في الدوري السعودي

ويستعد رونالدو، في الوقت الحالي، لخوض مواجهة في الدوري السعودي اليوم، أمام الرائد، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة، ويتصدر الدون البرتغالي لزيادة رصيده التهديفي في البطولة، التي يتصدر قمة هدافيها برصيد 6 أهداف بالتساوي مع سالم الدوسري لاعب الهلال.