السبت 8 ربيع الأول 1445 ﻫ - 23 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تزامنا مع اليوم الوطني السعودي.. تصريح لافت لرونالدو!

منذ 4 دقائق
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

A A A
طباعة المقال

أعرب نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حبه للملكة العربية السعودية، معتبرا أن شعب المملكة “طيب ويحب كرة القدم”.

وقال رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، إن فريقه قدم مباراة قوية أمام منافس قوي، وذلك بعد الفوز بنتيجة (4-3) على الأهلي في مواجهة كلاسيكو جولة “نحلم ونحقق” على ملعب الأول بارك أمس الجمعة.

ولفت رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة إلى أن “المباراة كانت قوية من الفريقين، والأهلي يمتلك لاعبين على مستوى عال”.

وعن تسجيله ثنائية في فوز الفريق، واعتلائه صدارة الهدافين، قال كريستيانو: “أحب اللعب، وأستمتع بكرة القدم، ولكن المهم عندي هو فوز الفريق”.

وفي سؤال عن احتفاله باليوم الوطني أجاب رونالدو: “كما قلت سابقا، أنا أحب هذا البلد الجميل، وأنا سعيد هنا”، مضيفا: “الناس هنا طيبون، ويحبون كرة القدم. الدوري تطور، وأصبح هناك لاعبون من طراز عال. سأسعى لتقديم الكثير، فهذا الشعب يستحق المزيد”.

وظهر رونالدو خلال المباراة وهو يحتفل بهدفه بتأديته رقصة العرضة السعودية بالتزامن مع احتفال السعودية بـ”اليوم الوطني السعودي” الـ93.

    المزيد من رياضة

    تنس
    دولهايد تصعق كينين وتضرب موعدا مع ساكاري بنهائي بطولة وادي الحجارة للتنس
    ماكس فرستابن
    فرستابن يُكمل اكتساح تجارب سباق جائزة اليابان الكبرى
    سباقات فورمولا 1 للسيارات
    ألفا تاوري يقول عودة ريكاردو لفورمولا 1 ليست قريبة لكنه سيشارك في 2024

    الأكثر قراءة

    الفنان وديع الشيخ ووالده نادر الشيخ
    تفاصيل صادمة عن مقتل والد "وديع الشيخ".. من أطلق النار!؟
    الحدود اللبنانية السورية
    مخطّط أكثر من خطير لتفجير لبنان.. كاهن يُهرّب والأهالي متواطئون!
    الأدميرال فيكتور سوكولوف
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    ضربة موجعة.. معلومات عن مقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي "فيكتور سوكولوف"