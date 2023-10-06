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رونالدو يساهم في تسجيل النصر لهدف عالمي في شباك أبها

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2023 7:53 مساءً
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف في شباك أبها خلال المباراة التي تجمع النصر وأبها الآن لحساب الأسبوع التاسع من الدوري السعودي.

ومع بداية المباراة، وبالتحديد في الدقيقة السابعة، مرر السنغالي ساديو ماني كرة بينية لرونالدو على مشارف منطقة الجزاء، استقبلها النجم البرتغالي بلمسة واحدة بكعب قدمه ضرب بها دفاع نادي أبها لتصل الكرة إلى الكرواتي مارسيلو بروزفيتش المنطلق والذي هيأ بدوره الكرة للبرتغالي أوتافيو، ليتلاعب الأخير بدفاع أبها داخل منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة بكل هدوء في الشباك على يمين الحارس.

وقبل لقاء اليوم، يحتل فريق النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر مؤقتا التعاون، بينما يقبع أبها في المركز الـ16 مع ست نقاط.

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