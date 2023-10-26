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"حذاء بين أسنانه".. فيديو لرونالدو يحصدر ملايين المشاهدات

26 - أكتوبر - 2023
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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انتشر فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه “النصر” مع “الدحيل” القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حصد ملايين المشاهدات.

وحقق “النصر” فوزا على نادي “الدحيل” القطري بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

ونشر الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو للأسطورة البرتغالية، خلال مباراة “النصر” و”الدحيل” القطري.

وظهر رونالدو في هذا المقطع، وهو يمسك بـ”حذاء” زميله في “النصر” عبد الإله العمري، أثناء سقوط الأخير على أرضية الملعب، وتلقيه العلاج من أطباء النادي.

وحاول رونالدو فك خيط “حذاء العمري” بفمه، لمساعدة زميله لحين تلقيه العلاج. وعلّقت جماهير “النصر” على اللقطة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن رونالدو في الملعب لا يتعامل بتعالٍ أبداً ويخدم الفريق بكل ما يملك من جهد.

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