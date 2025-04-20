رونه يباغت ألكاراز ويتوج ببطولة برشلونة المفتوحة للتنس

فاز الدنمركي هولغر رونه 7-6 و6-2 على الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول، في نهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس اليوم الأحد ليفوز بلقب لأول مرة منذ عامين ويحرم منافسه من التتويج بالبطولة للمرة الثالثة.

وبدا أن ألكاراز، الفائز باللقب عامي 2022 و2023، يعاني من إصابة في منتصف المباراة واستغل رونه الوضع ليفوز بلقبه الأول منذ التتويج ببطولة بافاريا المفتوحة في أبريل نيسان 2023.

لكن رونه حقق اللقب عن جدارة بعدما أطاح بالمصنف الثاني كاسبر رود في دور الثمانية، بينما يتراجع ألكاراز إلى المركز الثالث في تصنيف اتحاد اللاعبين المحترفين خلف الألماني ألكسندر زفيريف الذي فاز ببطولة ميونيخ المفتوحة في وقت سابق اليوم.

وقال رونه “هذا يعني الكثير، لقد كانت مباراة رائعة. في البداية، كنت متوترا بعض الشيء لأن كارلوس بالطبع قدم أداء رائعا وكان علي إيجاد إيقاعي”.

وقدم ألكاراز أداء قويا منذ البداية من الخلط الخلفي ولعب بعض الكرات الساقطة التي لم يتمكن رونه من التعامل معها ليكسر اللاعب الإسباني إرسال منافسه ويتقدم 3-2.

ولكن في غضون دقائق معدودة، رد رونه الكسر وتقدم 4-3 ليخيم الصمت على الجماهير. بعدها أرسل ألكاراز ليظل في المجموعة مرتين قبل أن يفرض شوطا فاصلا.

وأنقذ ألكاراز نقطتين لخسارة المجموعة في الشوط الفاصل بينما بدأ رونه في فرض أسلوبه مجددا وحسم المجموعة في الفرصة الخامسة التي سنحت له.

وقال رونه “عندما كسر إرسالي، أعتقد أنني دخلت في أجواء المباراة ولعبت أدائي المعهود. لقد كانت المجموعة الأولى معركة كبرى.

“أعرف شعور خسارة المجموعة الأولى بهذه الطريقة، كان من المهم أن أفوز بها والحصول على دفعة. أنا فخور جدا بنفسي”.

وتقدم ألكاراز 2-1 في المجموعة الثانية قبل أن يحصل على وقت للعلاج مما بدا أنها إصابة في أعلى الفخذ. ولم يبد أفضل حالا بعد عودته للملعب فيما تحسن أداء رونه.

وكان اللاعب الدنمركي حاسما على الشبكة حيث حسم 12 من أصل 16 نقطة لصالحه فيما تزايدت أخطاء ألكاراز السهلة وتأخر في النتيجة 5-2.

وحسم رونه المباراة في الفرصة الأولى التي سنحت له عندما رد ألكاراز الإرسال في الشبكة.