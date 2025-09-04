الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روي جونز جونيور يتسلم ذهبية أولمبياد عام 1988 من منافسه

منذ 24 دقيقة
الملاكم الأمريكي روي جونز جونيور خلال أحد نزالاته في صورة من أرشيف رويترز

الملاكم الأمريكي روي جونز جونيور خلال أحد نزالاته في صورة من أرشيف رويترز

A A A
طباعة المقال

حصل الملاكم الأمريكي روي جونز جونيور على الميدالية الذهبية الأولمبية التي حُرم منها بشكل مثير للجدل في عام 1988، في لفتة استثنائية تنم عن الروح الرياضية من قبل الملاكم الكوري الجنوبي بارك سي-هون، الذي تغلب عليه آنذاك.

ونشر جونز، عضو قاعة المشاهير، مقطع فيديو أمس الأربعاء، يعود إلى عامين ماضيين، يُظهر قيام بارك بزيارة مزرعته في بينساكولا بولاية فلوريدا لتسليمه الميدالية الذهبية في وزن خفيف المتوسط.

وقال بارك عبر مقطع فيديو تولى ابنه الترجمة خلاله “حصلت على الميدالية الذهبية، ولكنني أريد أن أعيدها إليك. فهي ملكك”.

وبدا جونز متأثرا بالموقف وغطى وجهه بيديه قبل أن يقول “يا إلهي… هذا أمر لا يصدق”.

وتظل مباراتهما في أولمبياد سول واحدة من أكثر اللحظات المثيرة للجدل في عالم الملاكمة، إذ فرض جونز سيطرته الكاملة على النزال، لكنه خسر أمام بارك 3-2 بقرار أثار موجة من الانتقادات والجدل ما زالت مستمرة حتى اليوم.

ورغم خسارته الميدالية الذهبية، اختير جونز للفوز بجائزة فال باركر باعتباره أفضل ملاكم في أولمبياد 1988.

وواصل جونز مسيرته ليصبح بطل العالم في أربعة أوزان مختلفة، ويُنظر إليه كواحد من أعظم الملاكمين الذين تنقلوا بين الأوزان على مر العصور.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

نادي تشيلسي
بعد غيابها 20 شهرا.. كير تعود إلى تشكيلة فريق تشيلسي للسيدات
توتنهام
ليفي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي
كرة قدم (رويترز)- تعبيرية
بسبب انتقاده العلني لجلوسه بديلا.. إيقاف رودريجيز قائد مايوركا

الأكثر قراءة

الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
مقاعد الطلاب في المدارس
الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟