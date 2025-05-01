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ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

منذ 45 دقيقة
دوري المؤتمرات - نصف النهائي - مباراة الذهاب - ريال بيتيس ضد فيورنتينا

دوري المؤتمرات - نصف النهائي - مباراة الذهاب - ريال بيتيس ضد فيورنتينا

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اقترب ريال بيتيس من التأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بفوزه المثير 2-1 على فيورنتينا في مباراة الذهاب المثيرة في الدور قبل النهائي اليوم الخميس، بفضل هدفي عبد الصمد الزلزولي وأنتوني.

وتقدم ريال بيتيس بعد مرور ست دقائق عندما مرر سيدريك باكامبو الكرة وهو بمحاذاة خط المرمى إلى الزلزولي، الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة لينطلق محتفلا قبل أن يرى الكرة ترتد إلى الأسفل ومنها إلى خارج منطقة الجزاء.

وأشار الحكم مايكل أوليفر في البداية إلى استمرار اللعب، لكن فحصا موجزا لتقنية حكم الفيديو المساعد أكد أن الكرة عبرت خط المرمى وأن الهدف صحيح.

وظهرت خطورة الضيوف في الدقيقة 64 عندما استغل أنتوني كرة مرتدة وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة ليضاعف تقدم بيتيس.

وفي سعيه لبلوغ نهائي دوري المؤتمر للمرة الثالثة على التوالي، نجح فيورنتينا في الرد في الدقيقة 73 عندما سدد لوكا رانييري كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ليقلص الفارق.

ويستضيف فيورنتينا منافسه ريال بيتيس في مباراة الإياب الخميس المقبل من أجل الحصول على فرصة اللعب في النهائي في فروتسلاف يوم 28 مايو أيار المقبل ضد ديورجاردن أو تشيلسي.

    المصدر :
  • رويترز

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