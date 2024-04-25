ريال مدريد متفائل بعودة كورتوا وتحقيق الألقاب الكبرى

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اليوم الخميس إن حارس المرمى تيبو كورتوا سيعود للمرحلة الأخيرة من الموسم بعدما تعافى بشكل تام من إصابتين في الركبة.

وأوضح أنشيلوتي أنه سيتحلى بالحذر مع كورتوا الذي لم يلعب هذا الموسم بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في أغسطس آب وتمزق في الغضروف المفصلي في مارس أذار.

وسيشارك الحارس البديل أندري لونين أساسيا أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني غدا الجمعة بالإضافة لمباراة الذهاب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل أمام بايرن ميونيخ، لكن الحارس البلجيكي سيعود الأسبوع المقبل.

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس “يجب أن أفكر بعناية في تشكيلة الفريق في الفترة القادمة، كان هناك الكثير من الإرهاق. كورتوا بخير، سيكون متاحا الأسبوع المقبل ويمكن أن يلعب ضد قادش”.

وكان من المتوقع أن تمثل إصابة كورتوا ضربة قوية لآمال ريال مدريد هذا الموسم، لكن الأوكراني لونين كان بديلا رائعا، ووضع نفسه كخيار أول أمام كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي السابق في غياب البلجيكي.

وكان لونين البطل في فوز ريال 4-3 بركلات الترجيح على مانشستر سيتي ليقود الفريق للتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تصدى لركلتين بعد أداء رائع عقب التعادل 1-1 في إياب دور الثمانية.

ومع ذلك، يعتبر كورتوا (31 عاما) أحد أفضل حراس المرمى في العالم ومن المرجح أن يستعيد مركزه الأساسي مع احتمالية الفوز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

واختير كورتوا كأفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بعد أن قدم أداء لا يُنسى، إذ تصدى لتسع تسديدات ليحرم ليفربول من الفوز ليحقق ريال لقبه الأوروبي 14 معززا رقمه القياسي بفوزه 1-صفر في باريس.

ويتمتع ريال مدريد بثقة كبيرة بعد فوزه 3-2 على غريمه اللدود برشلونة يوم الأحد الماضي.

ويسعى متصدر الدوري المحلي لتحقيق اللقب 36 في المسابقة، وهو رقم قياسي، إذ يتقدم بفارق 11 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني قبل ست مباريات من نهاية الموسم.

وهناك شكوك حول مشاركة جود بلينجهام ورودريجو في مباراة الغد أمام ريال سوسيداد صاحب المركز السادس بسبب المرض، ولا يزال فيرلان مندي يتعافى من إصابة في الساق، لكن أنشيلوتي قال إن فريقه سيبذل قصارى جهده إذ يتطلع إلى الاقتراب من تحقيق لقب الدوري.

وأضاف أنشيلوتي “بكل ما نملك من حماس، هدفنا واضح جدا، هناك سبع نقاط متبقية لنا للفوز بالدوري. علينا الحصول عليها في أقرب وقت ممكن.

“حتى ولو لم تضمن الحسابات فوزنا باللقب، علينا أن نقاتل. المعنويات مرتفعة، من المهم أن نستمر في المنافسة ونستفيد إلى أقصى حد منها، وأن نحقق الفوز قدر المستطاع. الفوز هو أفضل شيء للحفاظ على صحوتنا وسجلنا الجيد، ولهذا السبب علينا أن نفوز غدا”.