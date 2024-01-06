ريال مدريد يبلغ دور 16 بكأس ملك إسبانيا

تأهل ريال مدريد إلى دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم فوزه 3-1 على أراندينا (السبت 7-1-2024)، بينما تأهل أتليتيكو مدريد بعد فوزه 3-1 خارج ملعبه على لوجو المنتمي لدوري الدرجة الثالثة بفضل ثنائية في الشوط الثاني من ممفيس ديباي وهدف أنخيل كوريا المبكر.

ولم يتراجع أراندينا المنتمي لدوري الدرجة الرابعة وصاحب الأرض عن التحدي المتمثل في مواجهة حامل اللقب الذي فشل في استغلال الفرص التي أتيحت له في الشوط الأول ووجد صعوبة في هز شباك حارس المرمى أدريان ألفاريز.

وافتتح ريال التسجيل في الدقيقة 54 بعد ركلة جزاء نفذها خوسيلو عقب خطأ ضد إبراهيم دياز الذي عزز التقدم بعدها بدقيقة واحدة.

وواجه فريق المدرب كارلو أنشيلوتي عدة إصابات لكنه قدم أداء جيدا، في مباراة شهدت الظهور الأول لأردا جولر، الذي لعب لأول مرة بعد تعافيه من عدة إصابات بعد انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحسم المهاجم البرازيلي رودريجو الفوز لريال في الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يقلص أراندينا الفارق بعدها بهدف ناتشو لاعب ريال بالخطأ في مرماه.

وبدا أن أتليتيكو سيقدم مباراة سلسة أيضا، حيث تقدم بعد مرور دقيقتين عندما سجل أنخيل كوريا بسهولة في المرمى بعد تمريرة من خابي جالان من الجناح الأيسر.

لكن لوجو قدم عرضا قويا بعدها في المباراة المقامة على أرضه حيث استغل لياندرو أنتونيتي الدفاع الضعيف للمنافس ليدرك التعادل في الدقيقة 39.

لكن الهولندي الدولي ديباي أعاد التقدم لأتليتيكو في الدقيقة 66 بعد تمريرة كوكي البينية قبل أن يحسم الفوز بهدفه الثاني في اللقاء بعدها بثماني دقائق فقط.

وفاجأ الافيس صاحب الأداء المتواضع في دوري الدرجة الأولى الإسباني منافسه ريال بيتيس بالفوز عليه بنتيجة 1-صفر، على ملعب مينديزوروزا الذي شهد تساقطا للأمطار، بفضل هدف كارلوس بينافيديز في الدقيقة 57 ليودع الضيوف البطولة التي توجوا بلقبها في عام 2022. وستقام منافسات دور 16 يوم 17 يناير كانون الثاني الجاري.