ريال مدريد يتعادل 1-1 مع إشبيلية في الدوري الإسباني

سجل القائد داني كاربخال هدفا من ضربة رأس في الدقائق الأخيرة لينقذ ريال مدريد في التعادل 1-1 مع مضيفه إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت بعدما تأخر بهدف سجله ديفيد ألابا عن طريق الخطأ في مرماه.

ووصل ريال إلى 25 نقطة من عشر مباريات في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام جيرونا، مفاجأة الموسم، والذي سيستضيف ألميريا المتذيل غدا الأحد.

ويلعب برشلونة، ثالث الترتيب برصيد 21 نقطة، أمام أثليتيك بيلباو غدا الأحد.

وبعدما أهدر ريال عدة فرص وسجل هدفين ألغاهما الحكم في بداية المباراة، اهتزت شباكه بهدف عكسي سجله المدافع ألابا في الدقيقة 74 قبل أن يدرك كاربخال التعادل بعدما ارتقى عاليا ليلعب ضربة رأس دخلت المرمى بعد أربع دقائق.