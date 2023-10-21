السبت 6 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 21 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريال مدريد يتعادل 1-1 مع إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ 33 ثانية
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

سجل القائد داني كاربخال هدفا من ضربة رأس في الدقائق الأخيرة لينقذ ريال مدريد في التعادل 1-1 مع مضيفه إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت بعدما تأخر بهدف سجله ديفيد ألابا عن طريق الخطأ في مرماه.

ووصل ريال إلى 25 نقطة من عشر مباريات في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام جيرونا، مفاجأة الموسم، والذي سيستضيف ألميريا المتذيل غدا الأحد.

ويلعب برشلونة، ثالث الترتيب برصيد 21 نقطة، أمام أثليتيك بيلباو غدا الأحد.

وبعدما أهدر ريال عدة فرص وسجل هدفين ألغاهما الحكم في بداية المباراة، اهتزت شباكه بهدف عكسي سجله المدافع ألابا في الدقيقة 74 قبل أن يدرك كاربخال التعادل بعدما ارتقى عاليا ليلعب ضربة رأس دخلت المرمى بعد أربع دقائق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كيليان مبابي
مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على ضيفه ستراسبورج
بوبي تشارلتون
وفاة لاعب مانشستر يونايتد بوبي تشارلتون عن 86 عاما
خفيتشا كفاراتسخيليا
هدف خفيتشا يقود نابولي للفوز على فيرونا

الأكثر قراءة

الحرس الثوري الإيراني
ما الذي يمنع إيران من فتح جبهة مع إسرائيل؟
تظاهرة في مصر تضامناً مع غزة
طوفان الأقصى
فيديو.. متظاهرون في مصر يوجهون رسالة لـ حسن نصرالله!
مطار رفيق الحريري الدولي
الحوت يُعلّق على تخفيض رحلات "الميدل إيست".. هل من استهداف للمطار؟