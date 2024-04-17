ريال مدريد يتفوق على مانشستر سيتي ليبلغ قبل نهائي دوري الأبطال

بلغ ريال مدريد الإسباني الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تفوق 4-3 على مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب بركلات الترجيح (الأربعاء 17-4-2024) بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي 1-1 على ملعب الاتحاد ليصبح مجموع مباراتي دور الثمانية 4-4.

وتصدى أندري لونين حارس ريال مدريد لركلتي ترجيح بينما سجل أنطونيو روديجر الركلة الحاسمة للفريق الإسباني.

وسجل كيفن دي بروين هدف التعادل لسيتي في الدقيقة 76 ليلغي هدف رودريجو مهاجم ريال في الدقيقة 12.

وفشل سيتي في الحفاظ على لقبه الذي حققه لأول مرة العام الماضي.

وهيمن سيتي في أغلب 120 دقيقة بينما صمد لاعبو الفريق الإسباني أمام المحاولات الهجومية لصاحب الأرض.

ويلعب ريال أمام بايرن ميونيخ في ذهاب قبل النهائي يوم 30 أبريل نيسان قبل استضافته في سانتياجو بيرنابيو يوم السابع من مايو أيار.

وبدأ ريال مدريد المباراة بنسق سريع معتمدا على فينيسيوس جونيور ورودريجو وجود بلينهجام في الخط الأمامي.

وبعد سلسلة من التمريرات بدأت بتمريرة طولية، أرسل البرازيلي فينيسيوس تمريرة عرضية لمواطنه الذي سدد مباشرة لكن الحارس إيدرسون تصدى لها قبل أن تعود له ليمنح فريق المدرب كارلو أنشيلوتي التقدم.

وتراجع ريال مدريد معتمدا على الهجمات المرتدة فيما مارس سيتي هوايته المفضلة بالاستحواذ على الكرة.

وأحكم لاعبو ريال مدريد الدفاع ليعتمد سيتي على التمريرات العرضيات لكن الرقابة الشديدة على إرلينج هالاند حالت دون استفادة المهاجم النرويجي منها.

وزاد ضغط سيتي بعد الاستراحة ووقف لونين حارس ريال مدريد أمام عدة محاولات من فيل فودن وبرناردو سيلفا.

لكن صانع اللعب دي بروين نجح في متابعة كرة مرتدة بعد هفوة دفاعية ليسكنها شباك لونين ويعيد سيتي للمباراة، قبل أن يهدر فرصة خطيرة من مدى قريب في الدقيقة 82 عندما سدد فوق العارضة بعد هروبه من الرقابة.

وتلقى ريال ضربة بإصابة فينيسيوس في الوقت الإضافي، الذي سيطر فيه سيتي، ليغادر ويترك مكانه للوكاس فاسكيز.

وبدا أن سيتي أقرب للفوز بركلات الترجيح حين نجح خوليان ألفاريز في تسجيل الركلة الأولى ونجح الحارس إيدرسون في التصدي لتسديدة المخضرم لوكا مودريتش.

لكن سيلفا سدد برعونة في منتصف المرمى ليمسك الحارس لونين بالكرة قبل أن يسدد بلينهجام بنجاح ويعادل النتيجة.

وأهدر ماتيو كوفاتشيتش لاعب سيتي، الذي سبق له اللعب لريال مدريد، بعدما تصدى لونين لركلته قبل أن يمنح فاسكيز الأفضلية لفريقه.

ونجح فودن وناتشو قائد ريال مدريد والحارس إيدرسون في التسجيل لتصبح النتيجة 3-3 وسدد المدافع روديجر الركلة الحاسمة بنجاح ليبلغ الفريق الزائر قبل النهائي.