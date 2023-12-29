ريال مدريد يجدد عقد أنشيلوتي حتى 2026

قال نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الجمعة 29-12-2023) إنه جدد عقد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى 2026.

وعاد أنشيلوتي إلى ريال مدريد في 2021 وقد سبق له تدريب النادي خلال الفترة من 2013 حتى 2015.

وفاز أنشيلوتي بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة مع فريق العاصمة الإسبانية بالإضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا ومثليهما في كأس العالم للأندية.

وقال النادي الملكي في بيان “اتفق ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي على تمديد عقد مدربنا حتى 30 يونيو 2026”.

وكان عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد سينتهي في 2024 وجاء التجديد لينهي التكهنات بشأن توليه تدريب منتخب البرازيل.

وقال إدنالدو رودريجيز الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم لرويترز في مارس آذار من هذا العام إن أنشيلوتي كان مرشحه الأول لتولي مسؤولية المنتخب البرازيلي.

واستمرت ثقة رودريجيز في يوليو تموز الماضي أثناء تقديم فرناندو دينيز كمدرب مؤقت للمنتخب “إنه (أنشيلوتي) سيكون هنا، يمكن أن تثقوا في ذلك”.

وكان أنشيلوتي، المدرب الوحيد الذي حققا لقبا في كل مسابقات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى، قد رفض سابقا الحديث عن خططه.

وقال أنشيلوتي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة ريال مدريد أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي عندما سئل عما إذا كان سيستمر كمدرب للنادي لموسم آخر “سأمنحك فرصة لتوجيه سؤال آخر”.

وأقيل رودريجيز من منصبه في وقت سابق من الشهر الحالي، من قبل محكمة ريو دي جانيرو ألغت اجتماعا للمنظمة عقد في 2022 تم خلالها انتخاب رودريجيز لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حتى 2026.

وتم تعيين رئيس المحكمة الرياضية العليا خوسيه بيرديز رئيسا مؤقتا للاتحاد، وقالت مصادر لرويترز إن الوضع السياسي للاتحاد البرازيلي وعدم اليقين كان عاملا رئيسيا في قرار أنشيلوتي بقبول عرض ريال مدريد.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف أمام جيرونا بعد 18 مباراة، ويستضيف في مباراته التالية مايوركا يوم الأربعاء القادم.