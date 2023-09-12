ريال مدريد يراقب جناح بايرن الطائر

يراقب نادي ريال مدريد الإسباني، وضع الكندي ألفونسو ديفيز لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، في الفترة الحالية من أجل وضع خطة جيدة للتعاقد معه.

وينتهي تعاقد ديفيز مع ناديه الحالي بايرن ميونيخ، بحلول صيف 2025، حيث لفت الأنظار إليه بشدة منذ ظهوره موسم 2019-2020،ويعد اللاعب من أفضل الأظهرة في العالم خلال الوقت الحالي.

ويسعى فريق بايرن ميونيخ للاستفادة ماديًا من ألفونسو ديفيز، خاصة مع علم الإدارة باهتمام كبار الأندية باللاعب، على رأسهم ريال مدريد

ديفيز يتسبب في طرد نجم ريال مدريد

وتحدثت صحيفة ماركا الإسبانية، أن قدوم ألفونسو ديفيز الصيف القادم إلى ريال مدريد سيجعل الأمور أكثر وأكثر صعوبة على فيرلاند ميندي، الذي قد لا يضمن مكانًا أساسيًا داخل الفريق، كما كان عليه في المواسم الماضية.

وتابعت، بأن وصول ديفيز سيكون بمثابة ضربة قوية للفرنسي الذي سيجد نفسه على مقاعد البدلاء أو قد يطلب منه النادي البحث عن فريق جديد.

ويريد ريال مدريد التعاقد مع ديفيز، من أجل تأمين مستقبل مركز الظهير داخل الفريق، خاصة مع تدني مستوى الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للنادي الملكي.

وذكرت الصحيفة أيضًا، أن فلورنتينو بيريز ينوى الاعتماد عل “سلاح كروس” لحسم صفقة ديفيز، حيث أنه عندما كان متبقي للدولي الألماني عام على انتهاء عقده مع بايرن ميونخ، تحرّك فلورنتينو بيريز وتعاقد معه مقابل 25 مليون يورو.

واختتمت، بأن فلورنتينو بيريز من الممكن أن يتعاقد مع الظهير الكندي بسعر معقول بعد عدم الإتفاق على تجديد عقده حتى الآن مع بايرن ميونيخ.