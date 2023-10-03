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ريال مدريد يستعد للتخلص من ميسي الصغير

منذ ساعة واحدة
أردا غولير في تدريبات ريال مدريد

أردا غولير في تدريبات ريال مدريد

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أفادت مصادر صحفية عالمية بوجود مقترح داخل فريق ريال مدريد، بالتخلص من صفقة جديدة استقدمها النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأبرم ريال مدريد بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أبرزها “جود بيلينجهام، أردا جولير، براهيم دياز”.

ويعاني ريال مدريد خلال الموسم الحالي، من كثرة إصابات لاعبيه، الأمر الذي يؤثر على المردود الفني خلال المباريات الرسمية في الدوري الإسباني ودوري أبطال اوروبا.

ووفقًا للصحفي تودو فيشاجيس، فإن ريال مدريد لإرسال أردا جولير لأحد الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به مؤخرًا وأبعدته عن النادي الملكي.

وتعاقد نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي، مع الشاب التركي الصغير “أردا جولير”، مقابل 20 مليون يورو، وسط توقعات بانفجار اللاعب داخل قلعة النادي الملكي.

ويخضع جولير للعلاج حاليًا بعد إصابة ألمت به في تدريبات ريال مدريد، حيث يغيب على إثرها لمدة 20 يومًا، ليبلغ مجموع المباريات التي غاب عنها مدة 205، إضافة إلى 30 مباراة، للاعب لم يتجاوز 20 عاما في بداية مسيرته.

وتابع فيشاجش، بأن ريال مدريد سيخطط لإرسال لاعبه إلى أي فريق، من أجل المشاركة أساسيًا واستعادة لياقته البدنية ومستواه الفني.

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