ريال مدريد يستعيد صدارة "الليغا"

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا” بعد ساعات قليلة من اعتلائها من قبل جيرونا مفاجأة الموسم، وذلك بفوزه على ضيفه غرناطة 2-0 ضمن المرحلة الـ15.

وحملت ثنائية الفريق الملكي، توقيع إبراهيم دياز ورودريغو في الدقيقتين 26 و57. وحقق الريال فوزه رقم 39 على منافسه غرناطة مقابل 6 هزائم و8 تعادلات.

ورفع الريال رصيده إلى 38 نقطة في صدارة “الليغا” متفوقا بفارق الأهداف عن جيرونا الذي قلب تخلفه أمام فالنسيا إلى فوز 2-1 في مباراة جمعتهما اليوم. ويتفوق الريال وجيرونا بفارق 7 نقاط عن كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة اللذين يلتقيان غدا في مباراة قمة.

في المقابل، تجمد رصيد غرناطة عند سبع نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير.