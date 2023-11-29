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ريال مدريد يضمن صدارة مجموعته بدوري الأبطال بعد فوزه على نابولي

منذ 58 دقيقة
ريال مدريد

ريال مدريد

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هز الشاب نيكو باز وخوسيلو الشباك في الدقائق الأخيرة ليقودا ريال مدريد للفوز 4-2 على نابولي ليضمنا الفريق الإسباني صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولة واحدة على خط النهاية اليوم الأربعاء.

وحقق ريال، الفائز باللقب 14 مرة، العلامة الكاملة في خمس مباريات ليتصدر المجموعة بفارق ثماني نقاط أمام الفريق الإيطالي الذي يحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام براجا ثالث الترتيب. ويتذيل أونيون برلين الترتيب بنقطتين بعد تعادله 1-1 مع براجا اليوم الأربعاء.

وافتتح جيوفاني سيميوني التسجيل للفريق الضيف من تسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة التاسعة، لكن الرد جاء سريعا من ريال إذ أدرك رودريجو التعادل بلمسة رائعة بعد دقيقتين قبل أن يحرز جود بلينجهام الهدف الثاني من ضربة رأس في الدقيقة 22.

وأدرك فرانك أنجويسا التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، لكن تسديدة رائعة من نيكو باز البالغ عمره 19 عاما من مسافة بعيدة وضعت ريال في المقدمة من جديد قبل أن يحسم خوسيلو التسجيل من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

    المصدر :
  • رويترز

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