الأثنين 20 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 4 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريال مدريد يعلن إصابة لاعبه الإسباني داني كارفاخال

منذ ساعة واحدة
داني كارفاخال

داني كارفاخال

A A A
طباعة المقال

أعلن نادي ريال مدريد رسميا عن إصابة لاعبه الدولي الإسباني داني كارفاخال، مع تحديد مدة غيابه عن صفوف النادي الملكي.

وتعرض كافارخال الظهير الأيمن لإصابة عضلية على مستوى عضلة السمانة لساقه اليسرى ستحرمه من المشاركة مع النادي الملكي الفترة المقبلة.

وأصيب داني خلال مباراة ريال مدريد ضد غرناطة، وتم استبداله بين شوطي المباراة وشارك لوكاس فاسكيز بدلا منه.

ونشر موقع ريال مدريد الرسمي بيانا رسميا، أكد من خلاله على إصابة الظهير الأيمن داني كافاخال ونشر: “اللاعب يعاني من إصابة في عضلة السمانة لساقه اليسرى”.

ومن المحتمل أن يغيب كارفاخال عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 – 4 أسابيع مقبلة، أي حوالي 6 مباريات، وبالتالي فإن اللاعب قد يكون جاهزا لمواجهة أتلتيكو مدريد بكأس السوبر.

ومن المقرر أن يقام كأس السوبر الإسباني 2024 في السعودية في الفترة ما بين يوم 10- 14 كانون الثاني/ يناير 2024، بمشاركة 4 أندية وهم ريال مدريد– برشلونة– أتلتيكو مدريد– أوساسونا.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من رياضة

لاعبو إنتر ميلان
إنتر يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بانتصار كبير على نابولي
كرة القدم - تعبيرية
"خطاب نوايا للفيفا".. إندونيسيا تعمل على استضافة كأس العالم تحت 20 عامًا
من مباراة ليفربول وفولهام
ليفربول يسجل هدفين متأخرين في فوزه المثير 4-3 على فولهام

الأكثر قراءة

حادث سير (تعبيرية)
وفاة ممثل مصري كبير في حادث مرور مأساوي
كتائب القسام
غزة تحت النار
بـ "العبوات الناسفة".. القسام تستهدف قوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا
تشييع الرقيب (احتياط) في الجيش الإسرائيلي ماتان مئير
غزة تحت النار
إسرائيل تنشر أسماء جنودها القتلى في غزة