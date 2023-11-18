ريال مدريد يعلن غياب فينيسيوس عن الملاعب بسبب الإصابة

أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت غياب مهاجمه فينيسيوس جونيور عن الملاعب للإصابة في عضلات الفخذ الخلفية والأوتار، ‭‬‬في ضربة أخرى للنادي المبتلى بالإصابات طويلة المدى هذا الموسم.

وأجبرت إصابة في الفخذ فينيسيوس على الخروج من الملعب خلال خسارة البرازيل 2-1 أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم يوم الخميس الماضي وعاد اللاعب البالغ عمره 23 عاما لناديه للخضوع للمزيد من الفحوصات.

وقال ريال مدريد في بيان “تم تشخيص حالته بتمزق في عضلي وفي وتر ساقه اليسرى. سيخضع للتقييم مجددا”.

وكتب فينيسيوس على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “سأعود أقوى”.

وذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم البرازيلي سيغيب نحو عشرة أسابيع.

وسجل فينيسيوس ستة أهداف وصنع أربعة آخرين مع ريال مدريد في كل المسابقات هذا الموسم.

وافتقد ريال مدريد أيضا جهود لاعب الوسط إدواردو كامافينجا خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد إصابته في ركبته اليمنى خلال التدريب مع منتخب فرنسا.

وانضم لاعب الوسط الفرنسي البالغ عمره 21 عاما، الذي شارك في كافة مباريات ريال مدريد في الدوري هذا الموسم، إلى قائمة زملائه تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو وأردا جولر المصابين في الركبة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري متأخرا بنقطتين عن جيرونا المتصدر. وسيحل ضيفا على قادش يوم الأحد المقبل عند استئناف الدوري عقب نهاية فترة التوقف الدولي.