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ريال مدريد يفوز على ألافيس 1-صفر بالدوري رغم طرد مبابي

منذ 7 دقائق
ريال مدريد

ريال مدريد

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حقق ريال مدريد بعشرة لاعبين فوزا صعبا 1-صفر على ديبورتيفو ألافيس المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد بعد طرد كيليان مبابي في نهاية الشوط الأول إثر تدخل متهور.

وسجل إدواردو كامافينجا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، بعدما أُلغي هدف سابق أحرزه راؤول أسينسيو بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وتسبب تدخل مبابي العنيف على أنطونيو بلانكو، لاعب وسط ألافيس، في طرده قبل نهاية الشوط الأول. لكن عدد اللاعبين في كلا الفريقين قد تساوى خلال الشوط الثاني بعد تعرض مانو سانشيز للطرد عقب ارتكابه خطأ مماثلا ضد فينيسيوس جونيور.

ويملك ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، 66 نقطة من 31 مباراة، ويتأخر بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر، الذي تغلب على ليجانيس 1-صفر أمس السبت. فيما يحتل ألافيس المركز 17 برصيد 30 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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