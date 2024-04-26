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ريال مدريد يقترب من حسم الدوري الإسباني

منذ 14 ثانية
ريال مدريد

ريال مدريد

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سجل أردا جولر هدفا في الشوط الأول ليمنح تشكيلة من بدلاء ريال مدريد الفوز 1-صفر على مضيفه ريال سوسيداد (الجمعة 26-4-2024 ليقترب متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من تعزيز رقمه القياسي والفوز باللقب للمرة 36.

وقبل خمس جولات على نهاية الموسم، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 84 نقطة ووسع الفارق إلى 14 نقطة مع برشلونة صاحب المركز الثاني الذي سيستضيف بلنسية يوم الاثنين المقبل.

وأراح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد العديد من اللاعبين الأساسيين قبل مواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا وقدم لاعبوه ما يكفي لحصد الثلاث نقاط.

وجاء هدف الفوز عن طريق لاعب الوسط التركي جولر (19 عاما)، الذي شارك من البداية لأول مرة مع ريال مدريد بعد انضمامه من فناربخشه، عندما حول تمريرة عرضية من داني كاربخال إلى الشباك في الدقيقة 29.

    المصدر :
  • رويترز

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