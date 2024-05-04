ريال مدريد يقترب من حسم لقب الدوري الإسباني بفوز سهل على قادش

هز براهيم دياز وجود بلينجهام وخوسيلو الشباك ليقودوا ريال مدريد، الذي طرأت على تشكيلته الأساسية عدد من التغييرات، للفوز 3-صفر على قادش ويقترب من تعزيز رقمه القياسي بالفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 36 وهو ما قد يتحقق إذا تعثر برشلونة أمام جيرونا في وقت لاحق، اليوم السبت 4 أيار/مايو 2024.

وقبل أربع مباريات على خط النهاية، وصل رصيد ريال إلى 87 نقطة بفارق 14 نقطة أمام برشلونة صاحب المركز الثاني و16 نقطة أمام جيرونا ثالث الترتيب.

وأراح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عددا من لاعبيه الأساسيين قبل مواجهة بايرن ميونيخ في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكن التشكيلة الأساسية أنجزت المهمة.

وبعد الهيمنة على الشوط الأول، افتتح دياز التسجيل بتسديدة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 51 قبل أن يلعب تمريرة حاسمة استغلها البديل بلينجهام بلمسة رائعة من مسافة قريبة إلى داخل الشباك قبل أن يضع خوسيلو الكرة في الشباك الفارغة مكللا هجمة مردة في الوقت المحتسب بدل الضائع.