الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريال مدريد يمدد تعاقده مع جونزالو جارسيا حتى 2030

منذ 51 دقيقة
جونزالو جارسيا

جونزالو جارسيا

A A A
طباعة المقال

أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة تمديد تعاقده مع جونزالو جارسيا لمدة خمسة مواسم تنتهي في 30 يونيو حزيران 2030.

وانضم جارسيا إلى ريال مدريد عام 2014 عندما كان عمره عشرة أعوام وظل ضمن قطاع المراحل العمرية لعشرة مواسم، بما في ذلك آخر موسمين، واللذين قضاهما ضمن فريق كاستيا (الفريق الثاني لريال).

وسجل جارسيا ظهوره الأول مع الفريق الأول في نوفمبر تشرين الثاني 2023.

وسجل جارسيا أربعة أهداف في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة كما كان ضمن اختيارات الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل تشكيلة في البطولة.

وأوضح ريال عبر بيان نشره بموقعه على الإنترنت أن جونزالو سجل 25 هدفا لفريق كاستيا.

وأضاف “جونزالو سيشكل الآن عنصرا بالفريق الأول لريال مدريد”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ملعب تنس - رويترز
بسبب الإصابات.. بادوسا تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
مارك أندريه تير شتيجن
حارس برشلونة يبرئ نفسه من اتهامات الإضرار بسياسة النادي المالية
هانز فليك
اليويفا يعاقب برشلونة بقسوة.. غرامات فادحة وإيقاف لفليك ومساعده

الأكثر قراءة

الشيخ نعيم قاسم
جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟
عناصر الجيش اللبناني خلال محاولة ضبط الأمن وفتح طريق المطار
7 آب المجيد يغلب 7 أيار... لبنان ينتصر على "الدويلة" ‎