ريباكينا تسعى لمواصلة مسيرتها بفرنسا المفتوحة بعد المرض

بعد تعثر استعداداتها لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب المرض تحرص المصنفة الرابعة إيلينا ريباكينا على اثبات عودتها لسابق تألقها من خلال الأداء على أرض الملعب في مجمع رولان جاروس في العاصمة الفرنسية

وبعد فوزها بألقاب في برزبين وأبو ظبي وشتوتجارت، اضطرت بطلة ويمبلدون السابقة ريباكينا إلى الانسحاب من بطولة إيطاليا المفتوحة بسبب المرض.

واللاعبة القادمة من قازاخستان هي إحدى المرشحات للفوز باللقب في رولان جاروس إلى جانب إيجا شيانتيك وأرينا سبالينكا.

واضطرت اللاعبة أيضا إلى الانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي بسبب المرض لكن بعد هيمنتها على مباراة الدور الأول وفوزها السهل على البلجيكية جريت مينين، قالت ريباكينا إنها مستعدة للمشاركة في البطولة الكبرى على الملاعب الرملية وبدت منزعجة من الأسئلة حول لياقتها البدنية.

وقالت ريباكينا للصحفيين بعد فوزها يوم الثلاثاء “أشعر بثقة كبيرة.

“بالتأكيد، أنا أفضل بدنيا بكثير من العام الماضي منذ أن اضطررت إلى الانسحاب. أصبت بكوفيد-19، لذا بالطبع أنا الآن أفضل بكثير. الأسئلة هي نفسها تماما، لذلك لا أعرف ما الذي يتعين علي قوله الآن.”

وأضافت “(البطولات الأطول) مرهقة في بعض الأحيان لكني أقصد أنني سعيد الآن بالعودة ومواصلة اللعب. بعد ذلك الهدف بالنسبة لي هو الفوز بالألقاب. هذا ما أريده وأسعى لتحقيقه”.

وستلتقي ريباكينا في الدور المقبل مع الهولندية أرانتشا روس وهي تقترب من مواجهة محتملة في الدور قبل النهائي مع سبالينكا المتوجة بلقب أستراليا المفتوحة والتي ستلعب اليوم الخميس أيضا.

وبدأت سبالينكا مشوارها في رولان جاروس بالفوز بسهولة على الروسية إريكا أندريفا 6-1 و6-2 في الدور الأول وتواصل سعيها للإطاحة بشيانتيك الفائزة بالبطولة ثلاث مرات عندما تواجه اليابانية مويوكا يوتشيجيما الصاعدة من التصفيات.

وفي منافسات الرجال، يواصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا حملة الدفاع عن لقبه عندما يلتقي مع الإسباني روبرتو كارباييس باينا في الدور الثاني، بينما يلعب كاسبر رود الذي خسر نهائي العام الماضي في مواجهة إسباني آخر هو أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا.

وقال النرويجي رود إنه يشعر بثقة عالية في النفس بعد فوزه ببطولة جنيف المفتوحة الأسبوع الماضي وأضاف “لهذا السبب أحب اللعب (في الأسبوع الذي يسبق إحدى البطولات الأربع الكبرى)”.

ويلتقي الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع، الذي تغلب في الدور الأول على النجم الإسباني رافائيل نادال الفائز بلقب فرنسا المفتوحة 14 مرة، مع ديفيد جوفين.

ويواجه الروسي دانييل ميدفيديف المصنف العاشر عالميا المنافس الصربي ميومير كيتسمانوفيتش.