ريباكينا تصعق سبالينكا حاملة اللقب لتبلغ قبل نهائي بطولة سينسناتي للتنس

خسرت حاملة اللقب أرينا سبالينكا 6-1 و6-4، اليوم الجمعة، أمام إيلينا ريباكينا التي تأهلت إلى قبل نهائي بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس لأول مرة بفضل إرسالها الحاسم.

وقدمت اللاعبة الكازاخستانية المصنفة التاسعة أداء رائعا لتضمن الفوز السابع في مسيرتها على لاعبة تتصدر التصنيف العالمي وتضرب موعدا مع البولندية إيجا شيانتيك في مواجهة حاسمة بين بطلتي ويمبلدون.

وأطلقت ريباكينا 11 ضربة إرسال ساحقة طوال المباراة، وحصلت على نسبة رائعة من نقاط إرسالها الأول بلغت 81 بالمئة بينما أنقذت كافة النقاط الخمس لكسر إرسالها لتضمن فوزها الخامس على سبالينكا في 12 مواجهة.

وقالت ريباكينا، المصنفة الثالثة عالميا سابقا، “أنا سعيدة بالإرسال. كان مفتاح الفوز. كل منا يطلق الضربات بقوة. اليوم كان إرسالي رائعا. إذا كان إرسال أرينا جيدا لكان الأمر مختلفا تماما. أتمنى أن أستمر على هذا المنوال”.

وفي وقت سابق اليوم، تأهلت المصنفة الثالثة شيانتيك إلى أول قبل نهائي لها في إحدى بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات ذات الألف نقطة منذ 15 شهرا، بفوزها على الروسية آنا كالينسكايا 6-3 و6-4.

وقدمت كالينسكايا، التي تغلبت على شيانتيك في لقائهما الوحيد السابق، أداء قويا وأنقذت أربع نقاط للفوز بالمباراة قبل أن تستغل اللاعبة الفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى فرصتها الخامسة والإرسال معها لتحسم الفوز.

وقالت شيانتيك “قدمت أدائي المعتاد. بالتأكيد لم يكن الأمر سهلا. سعيدة لأنني كنت قوية وصلبة وتمتعت بقوة كافية لتنفيذ الضغط”.