"ريباكينا" تفوز علي "ميرتنز" وتصعد للدور الرابع في بطولة فرنسا للتنس

واصلت المصنفة الرابعة عالميا إيلينا ريباكينا وهي من قازاخستان مسيرتها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بالفوز 6-4 و6-2 على منافستها البلجيكية إليسه ميرتنز اليوم السبت لتصعد للدور الرابع (دور 16) في منافسات فردي السيدات في ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وتتطلع ريباكينا، بطلة ويمبلدون السابقة، إلى التفوق على أفضل إنجاز لها في رولان جاروس حين بلغت دور الثمانية على الملاعب الرملية عام 2021.

وخسرت اللاعبة المولودة في روسيا إرسالها مرتين في المجموعة الأولى لكنها حافظت على تفوقها بكسر كل إرسالات اللاعبة البلجيكية المتبقية في المجموعة.

وبفضل الضربات القوية والتحسن في الإرسال في المجموعة الثانية، أنهت ريباكينا (24 عاما) المباراة خلال أكثر من ساعة بقليل.

وقالت ريباكينا “كنت ألعب بثقة أكبر وتحسن إرسالي في المجموعة الثانية.

وسبق للاعبتين اللعب سويا خمس مرات من قبل وحققت ريباكينا الفوز في أربع مباريات وخسرت مرة واحدة.

وستواجه ريباكينا في الدور المقبل الفائزة من المواجهة بين الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة 19 عالميا والرومانية آنا بوجدان المصنفة 64 على العالم.