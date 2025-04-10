ريباكينا تقود قازاخستان للفوز على أستراليا

أظهرت المصنفة العاشرة عالميا إيلينا ريباكينا كل صفاتها القتالية لتتغلب على كيمبرلي بيريل 6-3 و7-6 وتمنح قازاخستان تقدما لا يمكن تعويضه 2-صفر على أستراليا الفائزة باللقب سبع مرات في مواجهة بتصفيات كأس بيلي جين كينج للتنس في برزبين اليوم الخميس.

وتعرضت ريباكينا، بطلة ويمبلدون 2022، لكسر مبكر للإرسال في المباراة ضمن المجموعة الرابعة لكنها كثفت ضرباتها الأمامية القوية لتعادل النتيجة بعد ستة أشواط قبل أن تفوز بالمجموعة الافتتاحية وضربة الإرسال معها.

وتقدمت بيريل سريعا 5-1 في المجموعة التالية لكنها أهدرت نقطة حسم المجموعة لتنتفض ريباكينا وتحقق الفوز بعد شوط فاصل.

وقالت ريباكينا التي حققت فوزها الثامن في 10 مباريات للفردي منذ ظهورها الأول في المسابقة في 2021 “كانت مباراة صعبة للغاية.

“السعادة لا تسعني بتحقيق الفوز للفريق… من الرائع دائما العودة إلى أستراليا”.

وفي وقت سابق، تغلبت يوليا بوتينتسيفا على مايا جوينت بنتيجة 6-2 و6-1 في ملعب بات رافتر لتمنح قازاخستان التقدم المبكر في المواجهة التي تقام على أساس الأفضل من ثلاث مباريات.

وتم تقسيم الفرق إلى ست مجموعات تضم كل منها ثلاثة فرق في التصفيات هذا العام إذ ينضم الفائزون إلى الدولة المضيفة الصين وبطلة 2024 إيطاليا في النهائيات في شنتشن قرب نهاية الموسم.

وتلتقي جمهورية التشيك مع البرازيل في المجموعة الثانية في أوسترافا في وقت لاحق اليوم الخميس بينما تلتقي بولندا مع سويسرا في رادوم وتستضيف هولندا منافستها ألمانيا في لاهاي في المجموعة السادسة.

وستفتقد بولندا خدمات بطلة فرنسا المفتوحة إيجا شيانتيك بعدما فضلت المصنفة الثانية عالميا عدم المشاركة في منافسات المجموعة الخامسة للتركيز على تدريباتها قبل موسم الملاعب الرملية.

وكانت جيسيكا بيجولا ودانييل كولينز من بين ثلاث لاعبات انسحبن من الفريق الأمريكي بالتصفيات التي تستمر ثلاثة أيام.