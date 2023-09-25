ريباكينا تنسحب من بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس

انسحبت إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون السابقة الاثنين من بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس في طوكيو بعد أيام من انتقادها اتحاد المحترفات بسبب استحداث نظام جديد يعفي لاعبات من خوض الدور الأول بناء على الأداء في البطولات السابقة.

وعادة ما تحصل اللاعبات الأعلى تصنيفا على إعفاء من خوض الدور الأول لكن طبقا للنظام الجديد سيسمح للاعبات اللاتي قدمن أداء جيدا في الأسبوع السابق بالتأهل مباشرة إلى الدور الثاني في البطولة التالية.

وحصلت ماريا ساكاري التي فازت بلقب بطولة وادي الحجارة المفتوحة يوم السبت الماضي وكارولين جارسيا التي وصلت إلى الدور قبل النهائي وهما أقل تصنيفا من ريباكينا على إعفاء من خوض الدور الأول في بطولة بان باسيفيك. وكانت ريباكينا ستقابل ليندا نوسكوفا في الدور الأول.

وقالت ريباكينا على انستغرام “كلاعبة أبذل قصارى جهدي في الملعب وفي الوقت الحالي جسدي ليس جاهزا.

وأضافت “لهذا السبب قررت الاستماع إلى جسدي والانسحاب من البطولة. أحب اليابان وأحظى هنا بمؤازرة كبيرة ولهذا كان القرار صعبا”.

وقالت ريباكينا إن قرار الانسحاب من البطولة لا علاقة له بعدم حصولها على إعفاء من خوض الدور الأول مضيفة “قرار اتحاد لاعبات التنس المحترفات مسألة أخرى لدي آرائي الخاصة بشأنها وسأعبر عنها بوضوح مستقبلا”.