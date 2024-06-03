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"ريباكينا" تهزم "سفيتولينا" وتصعد لدور الثمانية في بطولة فرنسا للتنس

منذ ساعة واحدة
إيلينا ريباكينا

إيلينا ريباكينا

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فازت إيلينا ريباكينا المصنفة الرابعة عالميا القادمة من قازاخستان بسهولة 6-4 و6-3 على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا اليوم الاثنين 3 حزيران/يونيو 2024، لتبلغ دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الثانية في مسيرتها.

وبعد بداية ضعيفة خسرت خلالها كل لاعبة إرسالها رفعت ريباكينا المولودة في روسيا مستوى أدائها وحسمت المجموعة الأولى لصالحها.

وفي المجموعة الثانية لم تتمكن سفيتولينا (29 عاما) من الصمود أمام أداء ريباكينا بينما ظهرت على المصنفة 19 عالميا علامات التعب من البداية وافتقرت ضرباتها إلى الدقة طوال المجموعة.

وبلغت سفيتولينا المولودة في منطقة أوديسا الأوكرانية دور الثمانية أربع مرات من قبل بما في ذلك نسخة عام 2023 لكنها لم تشكل أي تهديد لبطولة ويمبلدون السابقة اليوم.

ووصلت ريباكينا إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ عام 2021.

وستلتقي ريباكينا في دور الثمانية مع المصنفة 70 عالميا الروسية إيلينا أفانسيان أو المصنفة 15 على العالم الإيطالية جاسمين باوليني.

    المصدر :
  • رويترز

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