ريبيكا ويلش تكتب التاريخ في إنكلترا

ستصبح ريبيكا ويلش أوّل حكَمة تدير مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تعيينها لقيادة مباراة فولهام وبيرنلي في 23 كانون الأوّل (ديسبمر) الحالي.

وبدأت ويلش (40 عاماً) مسيرتها في التحكيم عام 2010، لتجمع بين عملها الجديد ووظيفتها في الخدمة الصحية الوطنية البريطانيّة الخاضعة لادارة الحكومة.

واختيرت ويلش سابقاً لتكون أول حكمة تقود مباراة في دوري الدرجة الرابعة بين هاروغايت وبورت فايل.

كما عُيّنت كأول حكمة في الـ”تشامبيونشيب” وفي الدور الثالث من الكأس المحلية.

وسبق أن حضرت ويلش في الـ”برميرليغ” كحكمةٍ رابعة خلال مباراة فولهام ومانشستر يونايتد التي انتهت بفوز “الشياطين الحمر” 1-0 في الرابع من تشرين الأوّل (نوفمبر) الماضي.

وقادت الإنكليزية مباريات مهمة في المسابقات النسائية، من بينها مباريات في مونديال أستراليا ونيوزيلندا 2023 للسيدات والذي توّج به المنتخب الإسباني بفوزه على إنكلترا 1-0 في آب.