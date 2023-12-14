الخميس 1 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 14 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريبيكا ويلش تكتب التاريخ في إنكلترا

منذ 39 دقيقة
A A A
طباعة المقال

ستصبح ريبيكا ويلش أوّل حكَمة تدير مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تعيينها لقيادة مباراة فولهام وبيرنلي في 23 كانون الأوّل (ديسبمر) الحالي.

وبدأت ويلش (40 عاماً) مسيرتها في التحكيم عام 2010، لتجمع بين عملها الجديد ووظيفتها في الخدمة الصحية الوطنية البريطانيّة الخاضعة لادارة الحكومة.

واختيرت ويلش سابقاً لتكون أول حكمة تقود مباراة في دوري الدرجة الرابعة بين هاروغايت وبورت فايل.

كما عُيّنت كأول حكمة في الـ”تشامبيونشيب” وفي الدور الثالث من الكأس المحلية.

وسبق أن حضرت ويلش في الـ”برميرليغ” كحكمةٍ رابعة خلال مباراة فولهام ومانشستر يونايتد التي انتهت بفوز “الشياطين الحمر” 1-0 في الرابع من تشرين الأوّل (نوفمبر) الماضي.

وقادت الإنكليزية مباريات مهمة في المسابقات النسائية، من بينها مباريات في مونديال أستراليا ونيوزيلندا 2023 للسيدات والذي توّج به المنتخب الإسباني بفوزه على إنكلترا 1-0 في آب.

    المزيد من رياضة

    ميكل أرتيتا
    الاتحاد الإنجليزي: مدرب أرسنال يفلت من العقوبة بعد تعليقات خلال لقاء نيوكاسل
    جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم
    ميسي ومبابي وهالاند في القائمة النهائية لجائزة الفيفا لأفضل لاعب
    الدوري الماسي لألعاب القوى
    إيقاف العداء الإيطالي عبد الواحد أربع سنوات وتجريده من ميدالية أوروبية

    الأكثر قراءة

    رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
    وهاب يُطالب "حزب الله" بوقف عملياته: تعبنا.. ولم يُخفّف الضغط عن غزة
    لنائب عن حزب "السعادة" الإسلامي المعارض حسن بيتماز
    غزة تحت النار
    فيديو.. إغماء نائب في البرلمان التركي بعد كلمة هاجم فيها سلوك بلده تجاه إسرائيل
    تشييع أحد قتلى الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    إسرائيل.. اعترافات وفضائح!