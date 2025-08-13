ريكسهام يرد بقوة بفوزه على هال سيتي في كأس الرابطة

قال فيل باركنسون مدرب ريكسهام إن الفوز بركلات الترجيح على هال سيتي في مباراة الدور الأول من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم أمس الثلاثاء ساعد الفريق على التعويض بعد خسارة مخيبة أمام ساوثامبتون في دوري الدرجة الثانية.

وسجل جاك ماريوت الركلة الحاسمة ليمنح ريكسهام الفوز على هال سيتي 5-3 بركلات الترجيح بعد أن سجل البديل أولي بالمر هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فريقه إلى التعادل 3-3 ويفرض اللجوء لركلات الترجيح.

وتلقى ريكسهام، الذي يملكه ثنائي هوليوود الشهير رايان رينولدز وروبرت مكيلهيني، الهزيمة في الظهور الأول له في دوري الدرجة الثانية بعد غياب دام 43 عاما يوم السبت الماضي بعد أن سجل ساوثامبتون هدفين متأخرين لينتزع الفوز 2-1.

وقال باركنسون في مقابلة مع وسائل الإعلام بالنادي “قلت للاعبين، كما تعلمون، نحن لا نأتي إلى هنا فقط لإيقاف الفرق الأخرى، نحن قادرون على اللعب.

“لكن الشيء المؤكد أن الروح المعنوية العالية التي نمتلكها وما نحن عليه كان واضحا للجميع، وهو أمر مهم للغاية للاعبين الجدد الذين انضموا إلينا، ليدركوا أننا نقاتل حتى الرمق الأخير. مررنا بخيبة أمل كبيرة في مباراة السبت (الماضي).

“لكننا نجحنا في التعويض الليلة. كان من الجيد أن نحقق الفوز ونتأهل إلى الدور المقبل ونُظهر للجميع قدراتنا”.

وأشار باركنسون إلى أن الفوز على أرضه أمام هال سيتي ساعد ريكسهام على التأقلم مع الأجواء في ملعبه الذي تم تجديده مؤخرا قبل مواجهته مع وست بروميتش ألبيون يوم السبت المقبل.

وأضاف “إنها تجربة رائعة بالنسبة لنا الليلة (أمس). كنا بحاجة لخوض المباراة على ملعبنا الجديد.

“كان هناك العديد من اللاعبين الجدد. لم يبدأ جميعهم المباراة لأسباب مختلفة. كنا بحاجة ماسة لهذه التجربة القوية في مباراة تنافسية”.