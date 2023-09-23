ريمونتادا مجنونة تقود برشلونة لصدارة الليغا

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين سريعين قبل أن يضمن جواو كانسيلو الفوز في اللحظات الأخيرة لبرشلونة 3-2 على حساب سيلتا فيغو في مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على ملعب استاد أولمبيك لويس كومبانيز، السبت.

وبهذا الفوز صعد برشلونة مؤقتا إلى صدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من ست مباريات بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي سيواجه غريمه المحلي أتليتيكو مدريد غدا الأحد. ويحتل سيلتا المركز 17.

وقال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة “كانت عودة قوية. لعبنا بإيمان وشجاعة رغم أننا كنا غير متماسكين بعض الشيء في بعض الأحيان.

“لم تكن التشكيلة كما كانت في المباريات القليلة الماضية. حققنا عودة في النتيجة بناء على الرغبة في الفوز. عندما لا تلعب بشكل جيد، عليك التخلص من مثل هذه الأمور”.

وبدأ برشلونة، الذي حقق فوزين متتاليين 5-صفر على رويال أنتويرب وريال بيتيس، بشكل جيد لكن سيلتا هو من سجل أولا عندما سدد يورجن ستراند لارسن الكرة بقدمه اليمنى في الدقيقة 19 بعد تمريرة من لوكا دي لا توري.

ومدعوما بالهدف، لجأ سيلتا لطريقة لعب مريحة له حيث تراجع إلى الخلف وسمح لبرشلونة بالاحتفاظ بالكرة، بينما قام وبشكل متقطع بهجمات مرتدة سريعة اخترقت دفاع أصحاب الأرض المهتز بسهولة.

وكاد ستراند لارسن أن يضاعف رصيده من الأهداف قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكن ضربة رأس من اللاعب النرويجي تصدى لها الحارس مارك-اندريه تير شتيجن.

وأشرك المدرب تشابي الثنائي لامين جمال ورونالد أراوخو في الشوط الثاني، مع تحول تشكيلة برشلونة من اللعب بثنائي قلب دفاع إلى ثلاثة في الدفاع. وبينما أدى التغيير إلى التماسك في الهجوم، بدا دفاعهم مفتقدا للتماسك مرة أخرى.

وسجل سيلتا مرة أخرى عبر البديل تاسوس دوفيكاس، الذي هز الشباك بهدف رائع في الدقيقة 76 ليجعل النتيجة 2-صفر.

ومع ضمان الفوز على ما يبدو، تراجع سيلتا عن الهجوم وعوقب عندما سجل ليفاندوفسكي هدفين في غضون أربع دقائق قبل أن ينهي كانسيلو تمريرة عرضية متقنة من جابي ليحقق برشلونة فوزه الخامس على التوالي في الدوري.