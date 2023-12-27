زد إلى الصدارة بفوزه على الداخلية

تربع زد أف سي على صدارة الدوري المصري لكرة القدم، بفوز مستحق على ضيفه الداخلية 3-1 الأربعاء، في ختام المرحلة العاشرة، مستفيداً من إرجاء مباراة بيراميدز مع المقاولون العرب.

افتتح زد التسجيل عن طريق مهاجمه شادي حسين (45+6) وأضاف مصطفى عبد الرؤوف “زيكو” الهدف الثاني (67)، متقاسماً صدارة هدافي الدوري مع مهاجم الجونة المغربي أحمد بلحاج برصيد 7 أهداف.

وختم الثلاثية المدافع سعد سمير (73)، قبل أن يقلص الفارق للداخلية القائد مهاب ياسر (88 من ركلة جزاء).

وبذلك، واصل زد نتائجه الايجابية في الظهور الأول له في دوري الكبار، محققاً الفوز الثاني توالياً والخامس هذا الموسم مع أربعة تعادلات وبلا خسارة حتى الآن، فرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين أمام بيراميدز مع مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

أما الداخلية، ففشل في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة توالياً، وتحديداً منذ انتصاره على إنبي في المرحلة الأولى 1-0، وتلقى الخسارة الخامسة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 7 نقاط من فوز وحيد وأربعة تعادلات، في المركز السادس عشر.

وفاز سموحة على ضيفه طلائع الجيش بهدف لحسام حسن (31 من ركلة جزاء)، رافعاً رصيد فريقه إلى 16 نقطة في المركز الرابع خلف إنبي الثالث بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الجيش عند 14 نقطة في المركز الثامن.