زفيريف يتخطى الأمريكي باسافاريدي ويبلغ الدور الثالث في سينسناتي وشيلتون يتأهل

تغلب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث على الأمريكي الشاب نيشيش باسافاريدي 6-3 و6-3 في الدور الثاني لبطولة سينسناتي المفتوحة للتنس أمس الأحد، بينما تأهل بن شيلتون الفائز ببطولة كندا المفتوحة عندما انسحب الأرجنتيني كاميلو أوجو كارابيلي بسبب الإصابة.

ولم يواجه زفيريف، بطل 2021، أي كسر لإرساله وأنهى البرنامج المسائي في الملعب الرئيسي بواحدة من اثنتي عشرة ضربة إرسال ساحقة في المباراة، إذ تجاهل الجمهور الأمريكي الصاخب الذي ساند منافسه بحماس.

وسيلتقي في الدور الثالث مع الأمريكي براندون ناكاشيما.

وبعد فوزه بأكبر لقب في مسيرته في تورونتو، كان الأمريكي شيلتون متقدما بمجموعة واحدة وكسر إرسال منافسه مرة واحدة عندما توقف أوجو كارابيلي فجأة وأمسك بركبته من الألم في الشوط الرابع من المجموعة الثانية.

وحاول اللاعب الأرجنتيني مواصلة اللعب بعد حصوله على وقت مستقطع للعلاج لكنه لم يتمكن من استكمال المباراة، ليفتح الطريق أمام شيلتون لمواجهة الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت، الذي تغلب على البريطاني كاميرون نوري 6-4 و6-3.

وتعافى كارلوس ألكاراز من تراجعه في منتصف المباراة ليفوز على البوسني دامير جومهور 6-1 و2-6 و6-3، ويأمل في مواصلة مسيرته الاستثنائية بعد الوصول إلى نهائي آخر ست بطولات خاضها.

وبعد بداية روتينية، ارتكب اللاعب الإسباني المصنف الثاني عددا غير معهود من الأخطاء السهلة في المجموعة الثانية قبل أن يستعيد توازنه ويتفوق على منافسه عند الشبكة قبل أن يحسم المباراة بتسديدة أمامية قوية.

وقال ألكاراز، الذي سيواجه الصربي حمد مجيدوفيتش في مباراته المقبلة، لقناة التنس “يجب أن أكون أفضل بالتأكيد. بدأت المباراة بشكل جيد للغاية وشعرت بالكرة بشكل جيد للغاية. أريد فقط أن أشعر بتحسن كبير في الدور المقبل”.

وتغلبت المصنفة الثانية كوكو جوف على مشاكل مبكرة في إرسالها لتفوز بسهولة على الصينية وانج شينيو 6-3 و6-2، وحافظت على هدوئها رغم ارتكاب ثمانية أخطاء مزدوجة في ضربة الإرسال بالمجموعة الأولى لتضرب موعدا في الدور الثالث مع الأوكرانية ديانا ياستريمسكا.

واستغلت بطلة 2023 كافة الفرص الخمس التي سنحت لها لكسر إرسال منافستها في الملعب الرئيسي وكانت تطلق الضربات بقوة لتحصد 20 من آخر 23 نقطة والإرسال معها.