زفيريف يحتفل بعيد ميلاده بإحراز لقب ميونيخ للتنس للمرة الثالثة

احتفل ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا بعيد ميلاده بفوز مريح 6-2 و6-4 على الأمريكي بن ​​شيلتون في نهائي ميونيخ المفتوحة للتنس اليوم الأحد ليحقق لقبه الثالث في البطولة.

بعد فوزه باللقب في عامي 2017 و2018، عادل زفيريف الآن الرقم القياسي لمواطنه الألماني فيليب كولشرايبر في ميونيخ بثلاثة ألقاب.

كما أنه اللقب الرابع والعشرين في مسيرته الاحترافية وأول ألقابه هذا الموسم.

وقدم اللاعب الألماني أداء قويا وحظي بدعم كبيرة من جماهير بلاده. وفرض المصنف الأول هيمنته على شيلتون (22 عاما) وكسر إرساله مبكرا. وفاز بالمجموعة الأولى بسهولة 6-2 ثم استهل الثانية بكسر إرسال آخر ليحافظ على زخمه.

وقال زفيريف “كنت أعلم أني سأقدم أفضل ما لدي اليوم. كان بن يقدم أداء رائعا هذا الأسبوع”.

وأضاف “الأحوال الجوية تلائمه تماما، فالطقس حار وحركة الرياح سريعة. وكي أكون منصفا تلائمني أيضا. استمتعتُ بعيد ميلادي حتى الآن”.

اختتم زفيريف مشاركته في النسخة الأولى من البطولة بعدما أصبحت من فئة 500 نقطة بكونه أول لاعب ألماني يرفع الكأس بشكلها الجديد مُحرزا لقبه السادس في مسيرته على أرضه.