زفيريف يلتقط صورة بهاتفه لموضع كرة مثيرة للجدل خلال فوزه في مدريد

‭ ‬يعتقد ألكسندر زفيريف أنه يوجد خلل في نظام الاتصال الإلكتروني بالخطوط أثناء فوزه في بطولة مدريد المفتوحة للتنس أمس الأحد، بعد أن خاطر اللاعب الألماني بتعرضه لغرامة كبيرة بإخراج هاتفه المحمول لالتقاط صورة لموضع نقطة متنازع عليها.

وتغلب المصنف الأول على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 2-6 و7-6 و7-6 ليبلغ دور الستة عشر في البطولة المقامة على الملاعب الرملية لكنه أصيب بالإحباط بسبب واقعة في المجموعة الثانية عندما تم احتساب ضربة خلفية من منافسه بواسطة تقنية التتبع.

وناشد زفيريف الحكم الرئيسي محمد الحياني إلقاء نظرة على موضع الكرة لكن طلبه قوبل بالرفض، ثم حذر المصنف الثاني عالميا من تصرف غير رياضي بعد إخراج هاتفه المحمول من حقيبته والتقاط صورة لموقع الكرة.

وقال زفيريف، الذي نشر الصورة لاحقا على حسابه في تطبيق إنستغرام “أعتقد بصراحة أنه يوجد خلل في النظام. كان هناك خطأ في النظام في تلك اللحظة.

“لم يكن الأمر بمثابة ملليمتر واحد داخل الملعب وملليمتر آخر خارجه، بل أربعة أو خمسة سنتيمترات. لهذا السبب ذهبت إلى الحكم الرئيسي وقلت له: ‭’‬من فضلك، انزل وانظر إلى هذا، لست مجنونا‭’‬”.

واتصلت رويترز باتحاد لاعبي التنس المحترفين للتعليق.

وفي وقت سابق هذا الشهر، التقطت المصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا صورة لموضع كرة مثيرة للجدل خلال مباراة في بطولة شتوتجارت، وتلقت تحذيرا بسبب سلوكها غير الرياضي.

واعتمد اتحاد اللاعبين المحترفين نظام الاتصال الإلكتروني بالخطوط في كافة بطولاته بداية من هذا العام، وفي حين قال زفيريف إنه من محبي هذه التقنية، إلا أنه شعر بالصدمة من الحادث الذي وقع في مدريد.

وقال اللاعب الألماني “سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيحدث الآن، ونوع الغرامة التي سأحصل عليها حتى إذا كنت على حق.

“أتمنى ألا يتم تغريمي، لأنه من الواضح، في رأيي، أنني على حق تماما ولا ينبغي أن أحصل على غرامة لهذا السبب”.