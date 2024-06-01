"زفيريف" يهزم "غريكسبور" في مباراة ماراثونية ببطولة فرنسا للتنس

حقق ألكسندر زفيريف المصنف الرابع على العالم الفوز في مباراة ماراثونية وتغلب على تالون جريكسبور 3-6 و6-4 و6-2 و4-6 و7-6 اليوم السبت 1 حزيران/يونيو 2024، في الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ليحافظ على آماله في التتويج للمرة الأولى في البطولات الكبرى.

ولم يخسر زفيريف، الذي وصل إلى الدور قبل النهائي بالبطولة في الأعوام الثلاثة الماضية، أي مجموعة خلال أول مباراتين له في النسخة الحالية وقد تغلب في الدور الأول على رافائيل نادال، لكنه خسر المجموعة الأولى من مباراة اليوم أمام جريكسبور المصنف 26.

ونجح زفيريف أخيرا في كسر إرسال منافسه عندما كان متقدما عليه 5-4 في المجموعة الثانية ليحسمها لصالحه، وبذل مجهودا أقل في حسم المجموعة الثالثة.

بعدها خرج جريكسبور لتلقي العلاج لتبدو مهمة زفيريف في الفوز بالمباراة أكثر سهولة.

لكن جريكسبور (27 عاما) انتزع المجموعة الرابعة ثم تقدم 4-1 في المجموعة الخامسة بعد أن كسر إرسال زفيريف مرتين، لكن اللاعب الألماني قدم صحوة ليفوز بأربعة أشواط متتالية.

وحافظ جريكسبور على هدوئه ليمدد المواجهة إلى شوط فاصل لكن بعد مباراة مثيرة استمرت أكثر من أربع ساعات على ملعب فيليب شاترييه، أدى زفيريف ضربة إرسال ساحقة ليفوز بالشوط الفاصل وينتزع بطاقة التأهل.