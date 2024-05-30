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"زفيريف" يهزم "جوفين" ويتأهل للدور الثالث في رولان جاروس

منذ 13 دقيقة
رياضة التنس - تعبيرية

رياضة التنس - تعبيرية

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تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع على العالم إلى الدور الثالث ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما تغلب 7-6 و6-2 و6-2 على البلجيكي ديفيد جوفين اليوم الخميس 30 أيار/مايو 2024.

وقدم زفيريف، الذي أطاح بالإسباني رافائيل نادال المتوج باللقب 14 مرة من الدور الأول، عملا كبيرا للفوز بشوط كسر التعادل في المجموعة الأولى لكنه كسر إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الثانية.

وكاد جوفين، الذي سبق له الوصول لدور الثمانية في رولان جاروس، أن يكسر إرسال زفيريف في الشوط الرابع لكن اللاعب الألماني صمد وطور أداءه ليحسم المباراة لصالحه في النهاية.

وقال زفيريف الذي كان قد تعرض لإصابة في الكاحل في الدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة 2022 أنهت موسمه حينذاك “سعيد بتجاوز المواجهة، لكنني سعيد أيضا بتقديم أداء جيد”.

ويلتقي زفيريف في الدور الثالث مع الفائز في مباراة الدور الثاني بين الإيطالي لوتشيانو دارديري والهولندي تالون جريكسبور.

    المصدر :
  • رويترز

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