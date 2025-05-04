سائقو فورمولا 1 يخوضون تجربة جديدة في ميامي.. ماذا في تفاصيلها؟

خاض سائقو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 العشرون تجربة جديدة عندما دخلوا إلى الحلبة على متن سيارات ذات مقعدين بالحجم الطبيعي مصنوعة من مكعبات الليجو في موكب لا مثيل له قبل سباق الجائزة الكبرى في ميامي اليوم الأحد.

وبداية من فريق مكلارين حامل اللقب والمتصدر إلى فريق ساوبر متذيل الترتيب، كان لكل فريق سيارة كهربائية واحدة تحمل الألوان الكاملة للفريق وشعارات الرعاة وكانت مجهزة بإطارات بيريللي الفعلية.

وكان ماكس فرستابن، ولاندو نوريس، وتشارل لوكلير، وجورج راسل من بين الذين قادوا السيارات بينما جلس زملاؤهم في الفريق خلفهم في ملعب هارد روك قبل ساعتين من انطلاق سباق الجائزة الكبرى.

وحل العرض بدلا من التقليد الذي كان يعتمد على تجمع السائقين على ظهر شاحنة ذات سطح مستو للتلويح للجماهير وإجراء المقابلات قبل السباق.

وتعتمد هذه الإبداعات على خط أبطال السرعة الذي أطلقته شركة ليجو للمكعبات العام الماضي وصُممت بالشراكة بين فورمولا 1 وليجو، الشركة الدنمركية التي تشتهر بتصنيع مكعبات الألعاب البلاستيكية.

وعمل 26 مصمما ومهندسا وبناة ليجو في مصنع الشركة في كلادنو في جمهورية التشيك على تصنيع السيارات، التي تبلغ سرعتها القصوى 20 كيلومترا في الساعة.

وصُنعت كل واحدة منها باستخدام 400 ألف قطعة ليجو، وبلغ وزنها 1000 كيلوجرام، خلال 22 ألف ساعة.

ووصفه لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات وسائق فيراري، بأنه ‭‭‭’‬‬‬أكثر استعراض ممتع للسائقين على الإطلاق‭‭‭’‬‬‬، بينما اتهم مازحا سائق فريق ألبين بيير جاسلي ‭‭‭’‬‬‬بالقيادة السيئة‭‭‭’‬‬‬.

وقال فرستابن، حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 وسائق رد بول، والذي سيبدأ سباق اليوم الأحد من المركز الأول إن الحلبة ستحتاج إلى تنظيف.

وتابع “هناك الكثير من قطع الليجو الآن على المسار. اصطدمت بعض السيارات على طول الطريق”.