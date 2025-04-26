سار وإيزي يرسلان كريستال بالاس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تفوق كريستال بالاس على أستون فيلا ليبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثالثة فقط بفضل هدفين رائعين من إسماعيلا سار وآخر من إبريتشي إيزي ليضمن الفوز 3-صفر في ويمبلي اليوم السبت.

وبدأ مشجعو كريستال بالاس، الذين كانوا يحلمون بأول لقب كبير في تاريخ النادي الواقع في جنوب لندن والممتد على مدار 119 عاما، في تشجيع الفريق بقوة منذ الدقيقة الأولى وحصلوا على مكافأة مثيرة.

وضع إيزي مهاجم منتخب إنجلترا كريستال بالاس في المقدمة في الدقيقة 31 بتسديدة رائعة بالقدم اليمنى من على حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة من سار الذي لم يكن بوسع أحد ايقافه.

وأهدر تيريك ميتشل فرصة ذهبية لتعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، وعندما أهدر جان-فيليب ماتيتا ركلة جزاء بعد استئناف اللعب ربما كان بالاس يخشى أن يدفع الثمن غاليا أمام منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن فيلا لم يتمكن من التعامل مع طاقة بالاس المتواصلة وأطلق سار تسديدة منخفضة بعيدة المدى سكنت شباك إميليانو مارتينيز قبل مرور ساعة من زمن اللقاء ليضع فريقه في موقف السيطرة.

ثم انطلق سار في الوقت بدل الضائع وأنهى الهجمة بطريقة رائعة في الشباك ليرسل جماهير بالاس نحو حالة من البهجة.

وسيكتشف كريستال بالاس منافسه في النهائي غدا الأحد عندما يلتقي مانشستر سيتي مع نوتنجهام فورست في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي.