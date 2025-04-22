سانتو: فورست يستمتع بمنافسة غير متوقعة للتأهل لدوري أبطال أوروبا

قال نونو إسبريتو سانتو مدرب نوتنجهام فورست إن فريقه سعيد بالمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا وبلوغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على مضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الاثنين 21\4\2025.

وقفز فورست للمركز الثالث في الدوري ويتصدر خمسة أندية تتنافس على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا خلف ليفربول وأرسنال.

وقال إسبريتو سانتو “نحن في معركة لم يتوقعها أحد، بما في ذلك نحن”.

وأضاف المدرب السابق لتوتنهام “نحن في منافسة شرسة ضد أندية كبيرة وهذا ما يجعلنا فخورين. ونحن نرحب بالتحدي”.

وتقدم فورست بهدفين في أول 16 دقيقة عبر إليوت أندرسون وكريس وود ثم صمد أمام ضغط توتنهام. لكنه انهار في الدقيقة 87 عندما سجل ريتشارليسون هدفا بضربة رأس، لكنه صمد ليخرج فائزا.

وقد يصبح موسم فورست الجيد أفضل عندما يستضيف مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وأضاف إسبريتو سانتو “نحن على أعتاب أسبوع حافل لنا. سنذهب إلى ويمبلي لمواجهة فريق كبير، وأمامنا العديد من المباريات. ما دمنا على هذا النهج وننافس بقوة، فلا أحد يعلم ما سيحدث”.

واستحوذ توتنهام على الكرة بشكل كبير وأطلق 22 تسديدة مقابل أربع لفورست لكن إسبريتو سانتو أعد فريقه لاستغلال الهجمات المرتدة والأداء بقوة.

وأشاد بالمدافع هاري توفولو الذي قدم أداء نادرا مع الفريق وأبعد الكرة من على خط مرماه، وكريس وود الذي سجل هدفه 19 في الدوري هذا الموسم.

وقال المدرب البرتغالي “حتى إذا لم يبدأ اللاعب أساسيا (بشكل منتظم)، ما زلت أعتقد أنه سيلعب دورا. وقد فعلها هاري”.