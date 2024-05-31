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سانشو: لم أستوعب بعد مشاركتي في نهائي دوري الأبطال

منذ 5 دقائق
جيدون سانشو

جيدون سانشو

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قال جيدون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني إنه لم يستوعب بعد مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مواجهة ريال مدريد بطل إسبانيا في ملعب ويمبلي اللندني الشهير غدا السبت بعد أن كان يواجه صعوبة في الحصول على فرصة للعب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانضم سانشو (24 عاما) إلى يونايتد قادما من دورتموند مقابل 85 مليون يورو (92 مليون دولار) في أغسطس آب 2021 لكنه أخفق في الحصول على مكان في تشكيلة البداية في الفريق وعاد إلى ألمانيا على سبيل الإعارة في يناير كانون الثاني بعد خلاف مع المدرب إريك تن هاج.

ويسعى دورتموند إلى إحراز لقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا بعد التتويج به في عام 1997. وأنهى الفريق الموسم في دوري الدرجة الأولى الألماني في المركز الخامس.

وقال سانشو في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن نُشرت يوم الخميس “لأكون منصفا، بدا الأمر غير واقعي. مجددا، لم أستوعبه بعد”.

وأضاف “إنه أمر جنوني، كما تعلمون، لا أعتقد أن أي شخص كان يتوقع ذلك – أن أكون في نهائي دوري أبطال أوروبا وخاصة من أين أتيت؟ أنا سعيد حقا”.

وأضاف سانشو أنه متحمس للعب ضد زميله السابق في دورتموند جود بلينجهام في نهائي البطولة الأوروبية الأولى للأندية وقال إنه سينافس زميله في ريال مدريد فينيسيوس جونيور على جائزة الكرة الذهبية.

    المصدر :
  • رويترز

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