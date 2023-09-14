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سانشو يخضع لتدريبات فردية بعيدا عن مانشستر يونايتد

منذ 35 دقيقة
جيدون سانشو

جيدون سانشو

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قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس إن جيدون سانشو سيتدرب بمفرده في انتظار حل “مشكلة انضباطية” عقب خلاف المهاجم مع مدربه إريك تن هاج.

واستُبعد سانشو لاعب منتخب إنجلترا من تشكيلة يونايتد خلال الخسارة 3-1 أمام أرسنال في الدوري في الثالث من سبتمبر\أيلول حيث قال المدرب تين هاج إن استبعاده بسبب مستواه الضعيف في التدريبات.

وعقب المباراة رد اللاعب البالغ عمره 23 عاما في منشور مطول على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقة باسم تويتر قائلا إنه تم معاملته مثل “كبش فداء” بشكل غير عادل.

وعانى سانشو، المنضم إلى يونايتد من بروسيا دورتموند في يوليو تموز 2021، من غياب طويل الموسم الماضي تدرب خلاله بشكل منفصل عن تشكيلة يونايتد.

وقال يونايتد في بيان “سيبقى جيدون سانشو في برنامج للتدريب بمفرده بعيدا عن مجموعة الفريق الأول في انتظار حل مشكلة انضباطية”.

ويعاني يونايتد الموسم الحالي بسبب مشاكل خارج الملعب.

وقال المهاجم البرازيلي أنتوني هذا الأسبوع إنه لن يعود على الفور للنادي وسط مزاعم اعتداء ضده بينما انضم ميسون جرينوود إلى خيتافي الإسباني على سبيل الإعارة بعد مواجهة مزاعم بالاعتداء ومحاولة اغتصاب مع إسقاط التهم الموجهة إلى المهاجم في فبراير شباط.

ونفى أنتوني ارتكاب أي مخالفات. وقال جرينوود لوسائل إعلام بريطانية إنه لم يرتكب الأشياء المتهم بها.

ويحتل يونايتد المركز 11 في الدوري الإنجليزي بعدما جمع ست نقاط من أربع مباريات ويستضيف برايتون آند هوف ألبيون السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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